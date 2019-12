Tenoren Peter Schreier er død

Tyskeren Peter Schreier, en af det 20. århundredes største tenorer, er død, 84 år. Han døde i Dresden juledag.

Den tyske operasanger Peter Schreier døde efter længere tids sygdom juledag.

Det meddeler hans familie til det tyske nyhedsbureau dpa.

Han blev 84 år.

Schreier blev regnet for en af verdens største tenorer i den 20. århundrede.

Han kom fra det gamle DDR, altså den østlige del af Tyskland, da Tyskland var delt under Den Kolde Krig.

Hans stemme var imidlertid også kendt uden for den kommunistiske stat, idet myndighederne gav ham tilladelse til at optræde uden for Østblokken.

Schreier trak sig tilbage som professionel operasanger og fra scenerne, da han blev 65 år.

Han fortsatte dog som instruktør og som lærer, indtil hans helbred satte en stopper for det.

I sine sidste år var han plaget af rygproblemer, og han var desuden diabetiker.

Schreier blev født i Meissen nær Dresden. De første skridt på karrierens stige tog han som otteårig, da han sang i drengekoret i Kreuzkirche i Dresden.

Han sang i sin første opera i 1959.

Som verdensberømt operasanger nåede han at synge på mange af de store scener rundt om i verden, herunder i New York, i Milano, Wien og Salzburg.

Ifølge nyhedsbureauet AFP var han bedst kendt for sine fortolkninger af Bach og Mozart, men hans repertoire omfattede også Wagner, og han sang på Bayreuth Festivalen i 1966.

/ritzau/dpa