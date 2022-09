Terrortiltalt lånte brors lejlighed til kemikaliekøb

En 37-årig syrer nægter at have medvirket til forsøg på terror. Hans lillebror anklages for at lave bombe.

En 35-årig syrisk mand var ifølge anklagemyndigheden godt i gang med at fremstille én eller flere bomber, som skulle bruges til terror.

Men også mandens 31-årige hustru og 37-årige bror sidder på anklagebænken i Retten i Holbæk med en tiltale om medvirken til forsøg på terror.

De tre nægter sig alle skyldige, og tirsdag er det den 37-åriges brors tur til at svare på spørgsmål. Han afviser igen og igen at kende til kilovis af kemikalier, som blev fundet i broren og svigerindens hus i Holbæk.

- Nej, lyder svaret.

Sagen opstod i begyndelsen af 2021, da tysk politi tippede om, at der var bestilt flere kilo kemikalier til den 37-åriges lejlighed i den tyske by Dessau. Bestillingen blev også knyttet til den 35-årige bror i Danmark.

Den 37-årige syriske mand forklarer, at han havde lånt sin lejlighed til lillebroren, men vidste ikke, at han ville bestille kemikalier dertil.

- Min bror beder mig om nøglen. Han siger, at han skal på tur. Han skal bruge min lejlighed, i stedet for at han skal bo på hotel, siger storebroren.

Selv om han havde lejligheden i Tyskland, boede han også hos sine forældre i Holbæk. Derfor var han ikke selv på det tidspunkt i Tyskland.

Han fortæller, at han dog ved, at lillebroren tidligere har bestilt fyrværkeri til den tyske lejlighed. Han har også hentet det for ham.

Den 35-årige lillebror har i et tidligere retsmøde fortalt, at han bestilte kemikalier, fordi han lavede kanonslag. Det var hans store hobby, og han lavede det også til andre. Storebroren bekræfter interessen.

- Han er meget afhængig. Han elsker fyrværkeri, siger den 37-årige.

I hans lillebrors og svigerindes hus blev der i februar 2021 fundet 16 kilo kemikalier, tændsnor og stålkugler, som ifølge eksperter kunne bruges til at fremstille en sprængningsgenstand på 12 kilo.

Heller ikke det, kendte den 37-årige til, fortæller han. Der blev på parrets bopæl også fundet en maskinpistol, en riffel og et haglgevær, hvilket han også afviser at have set.

Den 37-årige syriske mand afgiver i retten forklaring via en tolk. Han fortæller, at han har holdt sig meget for sig selv. Han har ikke haft et arbejde, lider af social angst og har i Tyskland haft en støtteperson, fortæller han.

Dommen ventes senere på året.

/ritzau/