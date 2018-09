Thomas Mann i litterær opposition mod nazismen

”Josef og hans brødre” bliver i 75-året for værkets fremkomst udsendt i fornemt kommenteret udgave

Goethe bemærker i sine erindringer, at ”Første Mosebog synes for kort, og at man egentlig burde udfolde den i alle enkeltheder”. Goethe fik aldrig gjort det, men til gengæld påtog Thomas Mann sig opgaven.

Mann var da i begyndelsen af 50’erne og arbejdede koncentreret på ”Josef og hans brødre” fra 1926 til 1942. Forfatteren rejste to gange til Egypten, studerede faglitteratur, egyptologi, gammeltestamentlig teologi og myter, mens han gendigtede knap 50 sider af Første Mosebog.

I år har forlaget Fischer genudsendt ”Josef og hans brødre” i en fornem udgave, hvor redaktørernes kommentarer, noter og bilag er lige så omfattende som Manns tekst, der ellers fylder respektindgydende 2000 sider. Redaktørerne oplyser da også, at de har brugt lige så lang tid på at kommentere ”Josef og hans brødre”, som det tog Mann at skrive værket – nemlig 16 år.

”Josef og hans brødre” udkom oprindelig i fire bind. Første bind, ”Jakobs historier”, udkom i 1933 og fik en ilde medfart af den tyske kritik, der mente, at Mann skulle have brugt sit episke talent på den germanske mytologi i stedet for på de jødiske patriarker.

Men Mann slog til lyd for en humanisme, der kunne forbinde kulturerne i stedet for at polarisere dem. Redaktørerne har medtaget et brev, hvori forfatteren betegner kristendommen som forudsætningen for ”et socialt demokrati”.

Den tyske digter kendte godt den religionskritik, der hævdede, at Gud blot var en projektion af menneskets egne håb. Men Mann blev alligevel ikke ateist. Han forklarer undervejs, at Abrahams mål var at tjene den magt, der er over alle magter. Abraham måtte derfor bag om solen, månen og stjernerne, som andre folkeslag dyrkede.