Thulesen Dahl: Jeg har ikke fyret Pia Kjærsgaard

Partistifter Pia Kjærsgaard er ikke længere en del af DF's ledelse efter lukningen af koordinationsudvalg.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, tager det seneste døgns interne kritik roligt.

Det har skabt utilfredshed i partiets bagland, at Thulesen Dahl har lukket partiets koordinationsudvalg i weekenden. Det siger flere kilder til avisen Danmark.

Beslutningen betyder blandt andet, at partistifter Pia Kjærsgaard ikke længere er en del af DF's ledelse. Det samme gælder for tidligere næstformand Søren Espersen og Peter Kofod, som er medlem af Europa-Parlamentet for DF.

Ekstra Bladet har beskrevet, at Pia Kjærsgaard modtog "fyringen" per sms søndag eftermiddag. Men Thulesen Dahl aviser, at der er tale om en fyring. Eller at han ikke har inddraget partistifteren i beslutningen.

- Jeg lytter altid selvfølgelig meget til det, Pia siger. Og det er også derfor, at jeg specifikt tog en snak med hende om det her i sidste uge, fordi dette ville jeg ikke gøre, uden at jeg kunne fornemme, at hun også synes, at det er en fornuftig idé. Og det synes hun, siger Thulesen Dahl.

DF's koordinationsudvalg koordinerede blandt andet den daglige politiske indsats i partiet.

Flere lokale DF'ere er stået frem i avisen Danmark med kritik af beslutningen.

- Det, der forbløffer mig, er, at det er partistifteren - selve partiets dna - der ikke længere sidder med ved bordet, og det undrer mig sgu noget, siger Jon Krongaard, DF-viceborgmester i Haderslev, til avisen Danmark.

Formanden for Dansk Folkeparti i Varde, Frode Flyvbjerg, siger til avisen, at man "ikke vil tolerere" situationen. Han føler, at partiledelsen "gør lige, hvad der passer dem".

Thulesen Dahl mener, at kritikken skyldes "misforståelser", og at de kritiske røster i baglandet muligvis ikke forstår, hvordan koordinationsudvalget har fungeret.

Mandag ville hverken Pia Kjærsgaard eller Kofod udtale sig om emnet. Espersen mente ikke, at det ændrer noget i partiet med lukningen af koordinationsudvalget.

/ritzau/