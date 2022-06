Thulesen Dahl svarer på spørgsmål om at danne parti med Støjberg

Spekulationer om et snarligt farvel til Dansk Folkeparti fra Kristian Thulesen Dahl til fordel for et partisamarbejde med Inger Støjberg tog fart onsdag aften, da den tidligere DF-formand ikke mødte op til partiets arrangement i forbindelse med folkeafstemningen om det danske EU-forsvarsforbehold.

Men Kristian Thulesen Dahl er ikke på vej med et nyt parti sammen med rigsretsdømte Støjberg.

Det siger han til TV SYD.

Støjberg og Thulesen Dahl har ellers ført valgkamp sammen om et nej til folkeafstemningen. Men det er en overreaktion at tolke for meget på det og fraværet, tilføjer Thulesen Dahl.

- Så tolkes der på det, og jeg er ikke ved at danne et parti sammen med Inger Støjberg.

- Og mit håb og fokus er, at det går godt for Dansk Folkeparti, og det bør også være fokus for andre, siger Thulesen Dahl til TV Syd.

Da DF-formand Morten Messerschmidt ankom til Christiansborg onsdag aften, fortalte han, at Thulesen Dahl ikke havde meddelt, at han blev hjemme. Det havde Messerschmidt, som blev formand i januar, "erfaret" på Twitter.

DF-formanden lagde ikke skjul på, at han fandt det mærkeligt, at Kristian Thulesen Dahl ikke deltog - og sagde, at der måtte være en rigtig god grund.

Også partistifter Pia Kjærsgaard undrede sig over fraværet. Til gengæld har tidligere næstformand Søren Espersen kritiseret Messerschmidt og Kjærsgaard for at have kritiseret Thulesen Dahl.

Fraværet fra Thulesen Dahl, der i dag er forsvarsordfører for DF, skyldtes ifølge hovedpersonen et familiearrangement.

Politisk kommentator Hans Engell vurderede torsdag morgen, at eksminister Støjberg inden længe annoncerer etableringen af et nyt parti med sig selv i spidsen, og at Thulesen Dahl kommer med om bord.

- Vi må regne med, at Inger Støjberg inden længe meddeler, at hun etablerer sit eget politiske parti. Og sandsynligheden peger i den grad på, at Thulesen Dahl tilslutter sig det parti. Så vi taler om, at Thulesen Dahl er på vej ud af DF, sagde Engell.

Men ifølge Kristian Thulesen Dahl ligger fremtiden umiddelbart i DF.

- Jeg fravalgte festen, fordi jeg for første gang siden 1994 havde mulighed for at prioritere familien fremfor partiet. Og jeg havde andre møder, som gjorde, at jeg ikke kunne deltage i gruppemødet.

- Så der er ingen dramatik i det, men Christiansborg er en boble, hvor tingene kan gå i selvsving, siger Thulesen Dahl til TV SYD med henvisning til, at han heller ikke mødte op til DF's gruppemøde torsdag.

Thulesen Dahl blev væk fra gruppemødet, så den anspændte situation ikke eskalerede yderligere, har han forklaret.

Til Berlingske tilføjer Thulesen Dahl, at han oplever, at der er personer i partiet, som forsøger at presse ham ud. Thulesen Dahl vil dog ikke nævne navne.

- Det er der. Det er ikke et spørgsmål om, hvordan jeg oplever det. Det er der ingen tvivl om, at der er, siger han til Berlingske.

/ritzau/