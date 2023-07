Ti personer såret under tyreløb i Pamplona

I alt ti personer er fredag og lørdag blevet såret under tyreløb ved San Fermin-festivalen i den nordspanske by Pamplona.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Seks af personerne kom til skade under det første tyreløb fredag. Blandt dem var tre amerikanske statsborgere. Lørdag blev yderligere fire personer såret.

Ingen af de ti er dog kommet alvorligt til skade.

Skaderne består ifølge den spanske tv-station RTVE hovedsageligt at blå mærker.

Festivalen i den nordspanske by, der afholdes til ære for byens helgen og beskytter San Fermin, begyndte torsdag.

De ni dage, som festivalen varer, jages tyre på op mod 600 kilo hver morgen gennem den gamle bydels smalle gader, mens hovedsageligt mandlige deltagere i festivalen løber foran for at vise, at de er i stand til at undvige tyrene.

Ruten er 825 meter og leder mod byens tyrefægterarena, hvor der hver aften under festivalen afholdes tyrefægtning.

Under tyreløbene bliver en del af deltagerne stanget. Sidste år blev 35 personer såret under løbene.

Siden 1911 er 16 mennesker blevet dræbt af tyre i gaderne. Det seneste dødsfald skete i 2009, da en 27-årig mand blev stanget i halsen.

Traditionen for tyreløb i Pamplona siges at gå tilbage til middelalderen. De seneste år er kravet om at få sat en stopper for løbene blevet stadig stærkere.

Modstandere af tyreløbet siger, at tyrene udsættes for tortur, mens tilhængerne kalder tyreløbene en kunstform, som ikke skader dyrene.

Tyrene bliver dog dræbt om aftenen ved tyrefægtninger.

Dyreaktivister er i øjeblikket samlet i Pamplona, hvor de aktionerer for at stoppe tyreløbene.

Inden festivalen draperede aktivister sig i blodrøde dragter og horn. De havde samtidigt rustet sig med skilte, hvor der stod "Pamplona: Vold og død for tyre".

Turister fra mange lande besøger hvert år festivalen i Nordspanien for at følge tyreløbene i byen, som har omkring 200.000 indbyggere.

