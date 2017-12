Tidens teknologi sætter præg på litteraturen

Det er kendetegnende for meget af litteraturen, der udkom i år, at den ikke ligner gennemarbejdede værker, men er collageagtige, kaotiske arbejdspapirer. Det mener litteraturhistoriker Erik Skyum-Nielsen, der ser nutidens digitale univers som årsag. Det er ikke første gang i historien, at ny teknologi sætter præg på litteraturen

I den litterære verden har 2017 været et år med ”halvhjertede ’hybrider’, tynde processuelle ’projekter’, udisponerede arbejdspapirer og mere eller mindre kaotiske ’collager’”.

Sådan lød det i dagbladet Information, da avisens anmelder, litteraturhistoriker og lektor ved Københavns Universitet Erik Skyum-Nielsen, forleden gjorde status over årets litterære tendenser. Her fremhævede han de ”kaotiske collager” som en af i alt fire tendenser fra litteraturåret.