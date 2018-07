Tidligere X Factor-vinders Roskilde-åbning får blandet modtagelse

Anmeldere belønner Saveus med karakterer fra tre til seks stjerner for deres koncert på Roskilde Festival.

Det er ti år siden, at den dengang 15-årige Martin Hedegaard fra Ørum vandt den første udgave af talentshowet X Factor, der blev sendt på DR.

Onsdag åbnede han Orange Scene på årets Roskilde Festival med sit band, Saveus, med blandede anmeldelser til følge.

Jyllands-Posten giver tre stjerner og efterspørger flere hits på sætlisten, mens Ekstra Bladets anmelder Thomas Treo er mere begejstret for koncerten. Han kvitterer således med fire stjerner:

- Midtjyden vandt den første "X Factor" i 2008, men ti år senere fejrede han sin største triumf, da han i imponerende stil overlevede mødet med Roskildes mægtige Orange, som har krævet så mange ofre gennem tiden, skriver han.

- Martins elektroniske popsange fyldte pladsen godt ud, og det gjorde en massiv publikumsskare også.

Endnu mere begejstret er BT's anmelder. Han giver Saveus den maksimale karakter, seks stjerner, for besværet med åbningen af hovedscenen på årets Roskilde Festival.

- Det er nærmest poetisk, at den første vinder af "X Factor" beviser, at man sagtens kan blive en stor stjerne, hvis bare viljen og talentet er der, samme år DR lægger "X Factor" i graven, skriver Kristian Dam Nygaard.

I august kom det frem, at det populære program ikke længere ville være en del af sendefladen på DR, efter at det havde været sendt siden 2008. Den næste sæson bliver således vist på TV2.

Det er ofte danske kunstnere, der åbner hovedscenen på Roskilde Festival, Orange Scene. Sidste år stod duoen Phlake for årets første koncert, mens æren i 2015 tilfaldt gruppen The Minds of 99.

