Tidspres udskyder kong Charles' udnævnelse til lørdag

Normalt udråbes den nye efterfølger inden for 24 timer efter en monarks død, men det kan ikke lade sig gøre.

Charles blev automatisk konge af Storbritannien torsdag eftermiddag, da hans mor, dronning Elizabeth, gik bort.

Den formelle udnævnelse sker dog først lørdag, når et såkaldt tiltrædelsesråd samles på paladset St. James's Palace i London.

Normalt indkaldes rådet inden for 24 timer efter en monarks død. Men fordi den officielle meddelelse om dronning Elizabeths død først kom tidligt torsdag aften, var der ikke tid nok til at iværksætte planerne for fredag.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

Artiklen fortsætter under annoncen

Når tiltrædelsesrådet samles og udråber den nye konge, vil bekendtgørelsen blive læst højt fra balkonen på St. James's Palace. Det er den britiske monarks officielle residens i London.

Den officielle kroning af Charles finder sted på et senere tidspunkt.

Normalt bliver det britiske statsråd, som er det råd, der formelt rådgiver monarken, også indkaldt sammen med tiltrædelsesrådet for at føre tilsyn med bekendtgørelsen.

Men efterhånden som antallet af statsrådsmedlemmer har oversteget 700, er der blevet indført restriktioner.

Det betyder, at kun omkring 200 medlemmer, som alle sidder for livet og mest af alt består af nuværende og tidligere politikere, vil blive indkaldt.

Det skriver The Telegraph.

Tiltrædelsesrådet skal mødes og bekendtgøre den nye konge, før det britiske parlament kan samles.

Parlamentet bør mødes så hurtigt som muligt efter en monarks død, skriver The Guardian.

I forbindelse med udnævnelsen af den nye konge bliver flagene i parlamentet hejst. De vil være til tops i 24 timer, indtil de igen går på halv frem til dagen efter begravelsen.

Kong Charles vil samtidig tale til nationen.

/ritzau/