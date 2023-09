TikTok åbner europæisk datacenter for at lette frygt for kinesisk spionage

TikTok har åbnet sit første europæiske datacenter i Dublin.

Det skriver TikTok i en pressemeddelelse.

Det er den europæiske sikkerhedsvirksomhed NCC Group, der fremover skal håndtere og opbevare TikToks europæiske brugerdata.

Det nye samarbejde er en del af virksomhedens Project Clover, der skal styrke datasikkerheden for danske og europæiske brugere, skriver TikTok i pressemeddelelsen.

Sidenhen vil TikTok åbne yderligere to europæiske datacentrer – et i Norges Hamar-region og et yderligere i Irland.

Data fra TikToks mere end 150 millioner europæiske brugere vil blive opbevaret i et af disse tre centre.

Åbningen af datacentrene i Europa sker i kølvandet på bekymringer om datasikkerheden på det sociale medie.

En del af bekymringerne er, at den data, som TikTok har om sine brugere, kan tilgås af den kinesiske stat.

TikTok, som er grundlagt af det kinesiske firma ByteDance, har tidligere afvist nogensinde at have delt data med den kinesiske regering og har sagt, at man ikke vil gøre det, hvis man bliver bedt om det.

Kritikere frygter dog, at den kinesiske stat kan anmode om adgang når som helst.

Som en del af sin indsats for at lette disse bekymringer vil TikTok altså nu gemme europæiske brugerdata lokalt.

Flere regeringer, heriblandt USA's, Canadas og flere europæiske landes, har allerede gjort appen forbudt på statsudstedte telefoner.

TikTok er blandt verdens mest populære sociale medier.

Ifølge statistikbanken Statista havde mediet i januar lige godt én milliard månedligt aktive brugere på verdensplan.

Facebook lå øverst med knap tre milliarder brugere, mens Instagram lå på to milliarder brugere og det kinesiske WeChat på 1,3 milliarder brugere.

