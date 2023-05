TikTok-brugere forsøger at blokere forbud i Montana

En gruppe på fem TikTok-brugere har torsdag anlagt en sag ved distriktsdomstolen i den amerikanske delstat Montana, hvor de forsøger at blokere delstatens forbud med TikTok.

De fem brugere deler selv indhold på videoplatformen.

Onsdag underskrev Montanas guvernør, Greg Gianforte, en lov, der gør den kinesisk ejede app forbudt i delstaten fra 1. januar 2024.

De fem brugere vil forsøge at blokere loven, der gør det ulovligt for Google og Apples appbutikker at gøre det muligt at downloade TikTok i delstaten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Montanas guvernør sagde onsdag, at den nye lovgivning vil beskytte delstatens borgere mod overvågning fra det kinesiske kommunistparti.

- For at beskytte Montana-borgernes personlige og private data fra Det Kinesiske Kommunistparti har jeg forbudt TikTok i Montana, skrev han på det sociale medie Twitter.

Sagsanlægget henvender sig til statsadvokaten i Montana, Austin Knudsen.

Her argumenterer TikTok-brugerne for, at staten forsøger at "udøve magt over national sikkerhed, som Montana ikke har og at forbyde ytringer, som Montana ikke må undertrykke".

Brugerne mener også, at forbuddet er et brud på den ytringsfrihed, der er skrevet ind i den amerikanske forfatning.

Statsadvokaten har ikke kommenteret sagsanlægget.

Artiklen fortsætter under annoncen

TikTok, der er ejet af det kinesiske selskab ByteDance, siger, at forbuddet i Montana krænker rettighederne i The First Amendment (den tilføjelse til den amerikanske forfatning, der sikrer ytringsfrihed, red.) for befolkningen i Montana ved på ulovlig vis at forbyde TikTok".

TikTok tilføjer, at det vil "fortsætte med at arbejde for at forsvare vores brugeres rettigheder i og uden for Montana".

Flere amerikanske lovgivere ønsker et landsdækkende forbud mod TikTok på grund af bekymringer om potentiel indflydelse fra den kinesiske regering på platformen.

TikTok har gentagne gange afvist, at det deler data med den kinesiske regering.

/ritzau/Reuters