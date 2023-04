TikTok får millionbøde for at bruge britiske børns data

Den sociale medieplatform TikTok er blevet idømt en bøde på 12,7 millioner pund - svarende til cirka 87 millioner kroner - i Storbritannien.

Årsagen er, at TikTok har tilladt 1,4 millioner britiske børn under 13 år at bruge appen i strid med mediets egne regler.

Samtidig har TikTok ikke indhentet samtykke fra børnenes forældre til at bruge deres data.

Det er den britiske myndighed for databeskyttelse, som har udstedt bøden til den omstridte platform.

TikTok siger i en udtalelse, at platformen arbejder ihærdigt på at holde børn under 13 år væk fra TikToks populære videoer.

- Vi læser afgørelsen grundigt og overvejer, hvad vores næste skridt skal være.

- Vi investerer meget i at holde børn under 13 år væk fra platformen, og vores 40.000 mand store sikkerhedsstab arbejder døgnet rundt for at gøre platformen sikker for vores brugere, står der i udtalelsen.

TikTok bifalder dog, at den britiske myndighed for databeskyttelse har droppet en bøde på 27 millioner pund, som TikTok tidligere blev stillet i udsigt.

Det fremgår af TikToks egne brugerbetingelser, at børn under 13 år ikke må oprette konti på platformen.

Men TikTok har ikke gjort nok for at undgå, at børnene faktisk bruger platformen. I 2020 var der 1,4 millioner brugere under 13 år i Storbritannien.

- Det betyder, at deres data kan være blevet brugt til at spore dem og tegne et billede af dem, potentielt kan det have ført til, at de er blevet konfronteret med upassende indhold, siger Storbritanniens informationskommissær, John Edwards.

