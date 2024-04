TikTok og Snapchat vil ikke følge regler om forældresamtykke

Sociale medier har i Danmark siden 1. januar skullet indhente forældresamtykke fra deres brugere, hvis de er under 15 år.

TikTok og Snapchat, to af de mest populære sociale medier i landet, mener dog ikke, at lovgivningen gælder for dem.

Det skriver Politiken.

Ingen af selskaberne ønsker at stille op til interview med avisen, men de oplyser begge, at de behandler data i "overensstemmelse med GDPR", EU's regler om persondatabeskyttelse.

Det møder kritik fra Børns Vilkår.

- Det her er endnu et eksempel på, at de sociale medier forsøger at finde veje, så de kan omgå de etiske standarder, når det kommer til høst af børns og unges data, siger Kathrine Elmose Jørgensen, ph.d. og digital medieekspert hos Børns Vilkår, til Politiken.

- Det bekræfter, at techvirksomheder ikke har børns sikkerhed for øje.

Intentionen med den nye lovgivning var at forhindre, at børn i en for tidlig alder eksponeres for materiale, der ikke er alderssvarende.

Tidligere var grænsen for at indhente forældresamtykke 13 år.

SF's it-ordfører, Lisbeth Bech-Nielsen, fortæller til Politiken, at hun vil kalde justitsminister Peter Hummelgaard (S) i samråd om sagen.

Det er ikke lykkedes Politiken af få en kommentar fra Hummelgaard.

Børns Vilkår anmeldte i januar Meta, der står bag Facebook og Instagram, TikTok og Snapchat til Datastyrelsen for at overtræde reglerne.

Google har valgt at følge reglerne, hvilket kan ses ved, at forældre siden 1. januar ifølge Politiken er blevet bedt om give deres samtykke til, at deres børn kan beholde deres YouTube-konti.

Politiken har forsøgt at få en kommentar fra Metas politiske chef i Norden, Martin Ruby. Han er ikke vendt tilbage på henvendelserne.

