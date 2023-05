TikTok-stemmer kan sende dårligt seedede Danmark i Eurovision-finale

Der bliver ingen dansk deltagelse i årets Eurovision-finale, hvis bookmakernes samlede forudsigelser holder stik.

Her spås Danmarks Eurovison-håb, Reiley, sløje chancer for at gå videre fra semifinalen torsdag aften.

- Bookmakerne er jo en ting. Men det er meget svært at forudsige noget som helst, så vi får at se, lyder det fortrøstningsfuldt fra Reiley.

Nogle bookmakere sender sangeren videre, mens andre tror, at det for fjerde år i træk bliver en Eurovision-finale uden et blafrende Dannebrog.

Hos Danske Spil tror man ikke på en finaleplads.

- Meget kan ske under showet. Men det ser desværre lidt for spændende ud for Reiley, siger Danske Spils oddssætter Peter Emmike Rasmussen, der har fulgt Eurovision de sidste 20 år.

- Vi forudser, at kampen om den afgørende tiendeplads i semifinalen står mellem Danmark, Estland, Albanien og Grækenland. Lige nu hælder vi altså mest til, at det opgør ender med dansk nederlag, siger han i en pressemeddelelse.

Hos DR er øjnene rettet mod de mere begejstrede bookmakere.

- Jeg håber, Reiley overrasker ved at tale til nogle andre seere. Han er jo en ret anderledes kunstner, mener DR's grandprixboss, Erik Struve Hansen.

- Det kan være, han appellerer til nogle lidt yngre seere.

I år kan seere fra hele verden stemme med i Eurovisions grandprixapp, og det kan være til Reileys fordel.

- Det skal der ikke være nogen tvivl om, at jeg også håber, lyder det fra Erik Struve Hansen.

Reiley er en stor stjerne på det sociale medie TikTok. Her har den færøskfødte sanger i skrivende stund mere end 11 millioner følgere.

På Instagram følger 339.000 profiler med. Til sammenligning har bookmakernes Eurovision-favorit, den svenske superstjerne Loreen, 360.000 følgere.

- Jeg postede en video, hvor jeg sang Polens sang (Blanka med "Solo", red). Den fik en million visninger. Så kiggede jeg dataene og fandt ud af, at 75 procent af dem, der havde set videoen, var fra Polen. Så det er et godt tegn, siger Reiley.

- Hvis det er så mange folk, så er det supervigtigt, at man har sociale medier.

Reiley skal i ilden i den anden semifinale, som løber af stablen torsdag.

Den første semifinale fandt sted tirsdag, hvor Norge, Finland og førnævnte Sverige skulle kæmpe for en plads i finalen.

Ifølge bettingforummet BetXpert sender de nordiske lande ofte pæne point til hinanden. Men i år er vi kun i pulje med Island. Resten af feltet består blandt andet af Rumænien, Georgien og Armenien, så vi mangler tre af vores typiske sikre stemmer.

Reiley skal åbne semifinalen, og det kan være en fordel, vurderer Erik Struve Hansen.

- Jeg synes, det er en ærefuld plads i showet simpelthen at være startskuddet til det hele. Og jeg tænker, at der formentligt er flere, der ser med klokken 21, når det starter, i forhold til jo længere aftenen skrider frem.

- Jeg tænker, det er en stærk placering. Reiley kommer til at stå i sin egen ret uden at blive sammenlignet med det, der var på lige før, siger Erik Struve Hansen.

Reiley var først i tvivl, om det kunne være en ulempe at være den første på scenen. Men nu glæder han sig til at skyde semifinalen i gang.

- Jeg synes faktisk, det er en god ting. Vores sang passer meget godt til at starte et show, mener Danmarks Eurovision-håb.

- Sangen lige bagefter (Armeniens sangerinde Brunette med nummeret "Future Lover", red.) er en meget smuk, men meget stille ballade. Så på den måde synes jeg, at vi i hvert fald vil stikke ud på en god måde, siger Reiley.

37 nationer stiller op i årets Eurovision. Men der er kun plads til 26 lande i den store finale lørdag, så feltet skæres ned ad to omgange.

Den første semifinale fandt sted tirsdag, og her strøg storfavoritterne fra Finland og Sverige videre.

Spanien, Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Italien er på forhånd sikret en plads i finalen, da de betaler den største del af konkurrencen. Og så er sidste års vindernation, denne gang Ukraine, også garanteret en plads.

Semifinalen og finalen sendes på DR1.

