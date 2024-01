Til foråret kan man se gamle serier fra DR's arkiv

En nyrestaureret udgave af "Huset på Christianshavn" og andre mindeværdige serier vil snart være at finde på DRTV, når DR lancerer et nyt arkivtilbud kaldet "Gensyn".

Det sker, efter at et politisk flertal sidste år besluttede, at DR's arkiv skal stilles til rådighed for seerne - både på en lettilgængelig og en indbydende måde.

Og det ser generaldirektør ved DR Maria Rørbye Rønn frem til.

- Vi har programmer tilbage til 50'erne og frem til 90'erne. Det er vores fælles hukommelse, som vi gerne vil give danskerne lyst til at gå på opdagelse i.

Artiklen fortsætter under annoncen

- For det er både en måde at forstå sig selv på i dag - men også en måde at forstå vores fælles kulturarv på, siger hun.

"Gensyn" har premiere til foråret, og her vil der blandt andet være en nyrestaureret udgave af "Huset på Christianshavn", som blev vist på DR gennem det meste af 1970'erne.

Den ikoniske serie vil få et filmteknisk ansigtsløft - på samme måde som DR gjorde med "Matador" i 2017. På den måde vil serien fremstå skarpere og mere klar i farverne.

- Den mest populære ældre serie efter "Matador" er "Huset på Christianshavn". Derfor synes vi, det er vigtigt at bringe den ind i fremtiden, så den både er flot at se på og passer godt til vores skærme i dag, siger Maria Rørbye Rønn.

Derudover vil man også kunne se en række andre DR-programmer - såsom "Ka De li' østers", "Lørdagshjørnet" og "Gamle Danmark".

Artiklen fortsætter under annoncen

Indtil videre er 15 temaer udvalgt, som spænder lige fra dramaserier, satire, børneprogrammer og koncerter til underholdning og politikerportrætter.

Og ifølge Maria Rørbye Rønn vil programmerne løbende blive udvalgt ud fra kriteriet om, hvad der kan interessere seerne og vise mangfoldigheden i DR's arkiv.

- Nu står vi eksempelvis i et tronskifte, og det er et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan få arkivet til at blive levende i nutiden, siger hun.

Udgangspunktet for udvælgelsen af indholdet er, at det skal være 20 år eller mere siden, det første gang blev publiceret.

/ritzau/