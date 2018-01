Til fredskoncert med Hiroshima-symfonikerne

Dirigenten Daniel Barenboims jødisk-arabiske West-Eastern Divan Orchestra har inspireret Hiroshima Symphony Orchestra til et lignende projekt. At musik får en særlig glød, når den fremføres i en større sags tjeneste, blev tydeligt forleden i Fukuoka syd for Hiroshima med dansk deltagelse

Daniel Barenboim og hans musikere i det jødisk-arabiske West-Eastern Divan Orchestra vakte stor begejstring (og fik fulde seks stjerner her i avisen), da de i foråret 2017 gav et brag af en koncert i Musikhuset i Aarhus. Det giver som oftest musikken en særlig glød, når den fremføres i en større sags tjeneste. Barenboims projekt om at musicere for fred og mellemfolkelig forståelse har lykkeligvis givet inspiration til andre kunstnere over hele kloden, og kan man forestille sig et sted, hvor mottoet ”Music for Peace” giver stærkere mening end netop i Hiroshima?