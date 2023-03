Tilbuddene vælter ind for Zlatko Buric efter oscarnominering

Der er rift om den dansk-kroatiske skuespiller Zlatko Buric.

Lige nu er han i Hollywood, hvor han sammen med resten af holdet bag filmen "Triangle of Sadness" glæder sig over, at filmen kan vinde hele tre priser, når oscaruddelingen finder sted natten til mandag dansk tid.

Uanset om det bliver til en af de fornemme statuetter eller ej, mærker skuespilleren allerede, at der er kommet et stort fokus på ham.

- Jeg får virkelig mange tilbud - også på roller, som jeg ikke engang behøver at gå til casting på. Folk ringer og siger, at de har set mig i "Triangle of Sadness" og gerne vil have mig til at spille med i deres film, fortæller Zlatko Buric.

- Så nu er det et luksusproblem for mig at vælge roller, siger han.

I filmen spiller han en russisk oligark, der tjener sine penge på at sælge gødning. Den rolle mestrer han så godt, at den blandt andet har indbragt ham en European Film Award for Bedste Skuespiller.

Selv om han ikke går og drømmer om det helt store hollywoodgennembrud, håber 69-årige Zlatko Buric, at han kan blive ved med at holde gang i karrieren.

- Jeg har lavet film uden for Danmark i mange år, for jeg kan ikke leve kun af de danske roller. Jeg er som en gammel cirkushest, jeg har altid to pakkede kufferter og er klar til at rejse. Det ved min kone godt, siger han og griner.

Men det er ikke kun filmkritikere og instruktører, der har et ekstra fokus på skuespilleren, der herhjemme blandt andet også er kendt for sin rolle i Pusher-filmene.

En helt almindelig tur i supermarkedet er således blevet noget af en udflugt for skuespilleren.

- Når jeg skal i Aldi og handle, må jeg tage mig ekstra god tid. Jeg kan godt lide at have hyggelige og lange samtaler med fans, siger han.

- Det er altid interessant at få feedback - også fra publikum, når vi har vist filmen rundt om i verden, siger han.

Filmen er nomineret i tre kategorier - Bedste Film, Bedste Manuskript og så er instruktøren, den svenske Ruben Östlund, nomineret for Bedste Instruktør.

Oscaruddelingen finder sted natten til mandag dansk tid.

