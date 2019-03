Timeglasform på nyt udsigtstårn er en gestus til skoven

Lørdag indvies et nyt udsigtstårn ved Haslev på Sydøstsjælland, og søndag åbner det for offentligheden.

Et nyt udsigtstårn i skoven ved Gisselfeld Kloster nær Haslev består af lange stålrør, der er konstrueret, så det giver tårnet en helt særlig og ikke ubetydelig timeglasform.

Det fortæller Tue Foged, der er hovedarkitekten bag projektet og partner i arkitektfirmaet Effekt, om tårnet, der har været undervejs siden maj 2018.

- Den står i en lysning i skoven og bøjer sig for træerne, hvilket er en gestus, som er meget smuk, synes vi. Der hvor den bliver smal i taljen, er lige præcis der, hvor trækronerne er.

- Vi skal jo bygge et sted ude midt i skoven, hvor man normalt ikke må bygge. Så vi skal passe på de træer og den natur, der allerede er der, siger han.

Fra bunden af skoven og op til toppen af udsigtstårnet er der 45 meter. For at komme derop skal man gå op ad en 800 meter lang rampe. Her er der på en dag med klart vejr udsigt til Øresundsbroen.

Formålet med den nye udsigtspost, der er Sjællands højeste, er at give folk en ny oplevelse.

- Tankerne er at få så mange mennesker som muligt ud at opleve skoven på en helt ny måde.

- Vi har designet en form for vertikal skovsti, som tager de besøgende fra skovbunden op gennem trækronerne og helt op, hvor man får sus i maven og vind i håret, siger Tue Foged.

Lørdag indvies tårnet, hvor også statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) deltager. Fra søndag er der adgang for offentligheden.

/ritzau/