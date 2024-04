Titusindvis af brugere oplever problemer med at bruge WhatsApp

Titusindvis af brugere verden over oplever onsdag aften dansk tid problemer med beskedtjenesten WhatsApp, som Meta ejer.

Det skriver Reuters. Nyhedsbureauet henviser til hjemmesiden Downdetector, der overvåger nedbrud på hjemmesider.

Ifølge mediet The Independent gælder nedbruddet også Metas platforme Facebook og Instagram. På Downdetector rapporterer brugere også problemer med tjenesterne.

Reuters har forsøgt at få en kommentar fra Meta, som dog ikke er vendt tilbage.

For omkring en måned siden var platformene Facebook, Messenger og Instagram også nede.

Hundredtusindvis af brugere berettede om problemer. Når brugere tilgik medierne, var de blevet logget ud og kunne ikke logge ind igen.

Onsdag lyder det ifølge The Independent, at brugere primært har svært ved at sende beskeder og komme online.

