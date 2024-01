Tivoli markerer tronskifte med historisk stort fyrværkerishow

Tivoli markerer tronskiftet med det hidtil største fyrværkerishow i forlystelsesparkens 180-årige historie.

Det skriver forlystelsesparken i en pressemeddelelse.

Fyrværkerishowet vil finde sted på dagen for tronskiftet klokken 18.

Her vil hovedstadens mørke januarhimmel lyse op med fyrværkeriladninger, der blandt andet danner røde hjerter. Finalen af showet vil blive holdt i Dannebrogs rød-hvide farver.

Fyrværkerishowet sker både for at fejre den nye konge og dronning og for at takke dronning Margrethe, fortæller Tivolis direktør Susanne Mørch Korch i pressemeddelelsen.

- Dronningen har med sikker hånd tegnet en ramme om danmarkshistorien, der blander og balancerer tradition og fornyelse.

- Det kræver en særlig kunstnerisk følsomhed at farvelægge historien som en fortælling med både tyngde og humor. En lyst til at overraske og forundre, skriver hun.

Under showet vil forlystelsesparken farvelægge den københavnske nattehimmel ved brug af 1251 stjerner, 2651 bombetter og 1251 store romerlys.

Tivoli holder i øjeblikket vinterlukket.

Det betyder, at der ikke vil være gæster til stede i forlystelsesparken ved affyringen af fyrværkeriet. Det gør det ifølge Tivoli muligt at lave fyrværkerishowet mere iøjnefaldende end sædvanligt.

Både Koncertsalens tag og Plænen vil modsat vanligt blive taget i brug som affyringsramper.

- Alene det, at vi kan affyre fra Plænen giver os nogle usædvanlige muligheder for et større og mere iøjnefaldende fyrværkeri.

- Opfordringen herfra må være at kigge mod Tivoli, for der kan gå årtier, før vi igen kan lave en så markant fejring, skriver Tivolis fyrværkerimester Gunnar B. Knudsen.

Affyringen af fyrværkeri vil vare i 12 minutter. Såfremt vejret arter sig, forventer Tivoli, at fyrværkerishowet vil kunne ses fra hele hovedstaden og en række forstæder.

