Tivoli skruer op for lyden i hidtil længste sommersæson

Forlystelsespark slår lørdag portene op for hidtil længste sæson. Turistbilledet er ændret, siger direktør.

Selv om foråret lader vente på sig, er Tivoli klar til at åbne sommersæsonen på lørdag.

Det sker med den hidtil længste sommersæson i forlystelsesparkens 175 år lange historie.

Tivoli holder åbent frem til 23. september - 184 åbningsdage - og det er rekord.

Haven holdt også åbent tre uger i februar, ligesom der er åbent til jul og halloween.

De længere åbningstider afspejler et ændret turistmønster, forklarer direktør Lars Liebst.

- Vi ser et nyt billede, hvor turister bevæger sig rundt i verden hele året rundt.

- Derfor synes vi, det er en god strategi, hvis vi betragtes mere som en helårsvirksomhed frem for en sæsonvirksomhed, siger Lars Liebst.

Spørgsmål: Hvorfor ikke tage skridtet fuldt ud og holde åbent hele året?

- Det kan vi ikke. Med næsten fem millioner gæster er der et stort slid på haven. Og vi vil gerne sørge for, at den fremstår rigtig flot, hver gang vi åbner.

- Så der er noget vedligeholdelse, som skal udføres mellem sæsonerne, siger han.

Som noget nyt har Tivoli fået lov til at skrue op for lyden ved en række koncerter, som haven arrangerer på udvalgte fredage.

Lydniveauet hæves med syv decibel. Det har været et højt prioriteret ønske, forklarer Lars Liebst.

- Mange publikummer synes, at musikken til nogle koncerter har været lige lav nok. Det har politikerne haft stor forståelse for, siger han.

Ifølge Tivoli-direktøren har der været enkelte protester fra naboer over udsigten til højere lydniveau.

- Der har været en håndfuld, der ikke synes, det er så rart, at der fredage fra klokken 22 til 23.45 spilles højt.

- Til gengæld er der en halv million mennesker, der synes, det er en god idé. Så mon ikke det er den vægtning, der har gjort udslaget, siger han.

Jubilæumsåret byder også på en ny forlystelse, hvor vovehalse kan udsætte sig selv for knap 4G-påvirkning om bord i forlystelsen "Tik Tak".

Walt Disney-koncernen bidrager også til at fejre, at Tivoli i år fylder 175 år.

Fra 1. maj vil der hver dag på nær fredag være jubilæumsparade gennem haven, hvor Walt Disney bidrager med en særlig paradevogn. Musikken til paraden er komponeret af Bent Fabricius-Bjerre.

