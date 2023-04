Tivolis Fredagsrock starter nu – ”Vi står et andet sted i år”

Fredag starter Tivolis fredagsrocksæson, hvor både internationale og danske navne gæster plænen klokken 22 hver fredag.

- Vi er meget glade for det program, som vi har lanceret i år. Det er et klassisk fredagsrockprogram, hvor vi favner meget bredt.

- Det er vigtigt for os, at de artister, der optræder, og det setup, vi har, understøtter den gode gæste- og koncertoplevelse, siger Tivolis kulturdirektør, Frederik Wiedemann.

I 2022 havde Tivoli en turbulent start på fredagsrock-programmet med slagsmål til Icekiids koncert, der måtte afbrydes midlertidigt. Nogle unge forsøgte under Artigeardit og Andreas Odbjergs koncert at hoppe over hegnet for at komme ind til haven, da der ikke var plads til at lukke flere gæster ind.

Konsekvensen af de tumultariske koncerter var, at Kesi, Ude Af Kontrol og Kato blev pillet af plakaten. De blev erstattet af Anne Linnet, Stine Bramsen og Freja Kirk.

- Sidste år var der én koncert i starten af sæsonen, hvor der var nogle problemer inde i haven til koncerten og fredagen efter uden for haven. Men de øvrige over 20 koncerter forløb godt, forklarer Frederik Wiedemann.

Urolighederne sidste år vurderes af Tivoli at skyldes, at det var den første koncertsæson efter corona, og at forlystelseskoncernen var den første arrangør, der lavede store udendørskoncerter.

Kulturdirektøren vurderer desuden, at man står et andet sted nu end sidste år.

- Folk har været vant til at gå til koncert det sidste år. Så vi vurderer slet ikke, at der er de samme udfordringer på publikumsiden, som der var sidste år.

For at undgå for mange mennesker til koncerterne og sikre god koncert- og gæsteoplevelse introducerede Tivoli sidste år et pladsreservationssystem til fredagsrockkoncerterne.

I år er fredagsrock, som man kender det fra før corona, men reservationssystemet vender dog tilbage til enkelte koncerter.

- Vi har tre artister, som er meget populære, hvor vi har valgt at lave pladsreservation, så vi er sikre på, at der ikke kommer flere, end at vi kan sikre den gode koncertoplevelse.

- Det har noget med artistens popularitet og den mængde gæster, vi regner med, det kunne trække. Det er ikke koncerter, som vi betragter som problematiske, siger Frederik Wiedemann.

De tre omtalte artister er Mackelmore, Tobias Rahim og Thomas Helmig. Sidstnævnte glæder kulturdirektøren sig særligt til at se, da det er 10 år siden, han sidst har spillet på Tivolis plæne.

Ud over dem kan man blandt andre opleve rocklegenderne Deep Purple og 80'er-ikonet Rick Astley på scenen.

Af danske navne lægger Eee Gee og Soleima ud fredag aften.

Senere på sæsonen kan man høre Mø, D-A-D, Magtens Korridorer, Jada, Christopher, TV-2 og mange flere.

Fredagsrockkoncerterne er inkluderet i entréen til Tivoli.

