Tobias Rahim er det første navn på Grøns koncertplakat

Grøn - der tidligere var kendt som Grøn Koncert - løfter sløret for den første kunstner, der lægger vejen forbi endagsfestivalerne i løbet af sommeren.

Første navn på plakaten er Tobias Rahim, der de seneste år har været en af de mest afspillede danske artister.

Det oplyser arrangørerne bag Grøn i en pressemeddelelse.

- Jeg tror, at jeg kommer til at ødelægge festen … altså smadre den. Med eksistentiel passion. Jeg har drømt om Grøn-scenen, siden jeg samlede pant til festen som barn, siger sangeren i meddelelsen.

Tobias Rahim blev et kendt navn efter megahittet "Stor mand", som han har lavet sammen med Andreas Odbjerg.

Siden er sange som "Mucki Bar", "Flyvende Faduma" og "Feberdrømmer Xx Dubai" også strøget ind på hitlisterne.

Sidste år spillede Tobias Rahim på flere festivaler, blandt andet Roskilde Festival og Smukfest, men det er første gang, at han skal optræde på Grøn.

I år rejser Grøn til otte forskellige byer fra den 18. juli til den 28. juli.

Første stop er Tårnby ved København den 18. juli. Dernæst kommer Kolding den 19. juli, Aarhus den 20. juli, Aalborg den 21. juli og Esbjerg den 25. juli.

Derefter stopper festivalen i Odense den 26. juli og i Næstved den 27. juli, inden Grøn slutter festen i Valby den 28. juli.

Det er Muskelsvindfonden og Tuborg, der står bag koncertturnéen.

Theis Petersen, der er indsamlingschef i Muskelsvindfonden, glæder sig over, at Tobias Rahim skal optræde på festivalen.

- Vi er sindssygt stolte af, at Tobias Rahim har sagt ja til at være en del af årets Grøn-turné. Det er ingen hemmelighed, at han er en artist, som længe har stået øverst på ønskelisten til Grøn, siger han i meddelelsen.

- Nu må det gerne bare blive juli, så vi igen kan samle publikum med fest, fællesskab og fantastisk livemusik af Tobias Rahim og resten af årets stærke lineup, som vi løfter sløret for i de kommende uger.

Torsdag går billetsalget til alle otte festivaler også i gang.

/ritzau/