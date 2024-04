Tobias Rahim topper liste over mest indtjenende sange i Danmark

2023 var et godt år for sangeren Tobias Rahim.

34-årige Rahim har således fire sange med på listen over de mest indtjenende musiknumre i Danmark, og to af dem ligger helt i toppen.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra musikorganisationen Koda.

Det er Tobias Rahims hit "Flyvende Faduma", der ligger nummer et, mens "Stor Mand", som sangeren har lavet i samarbejde med Andreas Odbjerg, kommer ind på en andenplads.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derudover optræder sangene "Mucki Bar" og "Feberdrømmer Xx Dubai" også på listen over de ti mest indtjenende numre.

Loui Törnqvist, der er forperson i Koda, kalder både Tobias Rahim og Andreas Odbjerg for en "succes".

- To af de mest lysende eksempler på succes er Tobias Rahim og Andreas Odbjerg, som med hver deres unikke sangskriverudtryk har domineret samtlige platforme, hvor musik høres og opleves, siger hun i meddelelsen.

Andreas Odbjerg har to sange på listen, og tilsammen står han og Tobias Rahim for fem ud af listens ti sange.

Andreas Odbjergs hit "Hjem fra Fabrikken" indtager tredjepladsen på listen.

Koda har samtidig også udgivet en liste over sidste års ti mest indbringende musiknumre i udlandet, der er skabt eller medskabt af en dansker.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her er det sangen "Barbie Girl", som gruppen Aqua står bag, der løber med førstepladsen.

- Det er på alle måder en vild bedrift, at Aqua har formået at skabe en sang, som har sat et så stort præg på popkulturen i to forskellige årtier, siger Loui Törnqvist.

"Barbie Girl" blev udgivet tilbage i 1997 og fik ifølge Koda en genopblomstring i forbindelse med Barbie-filmen, der blev vist i biografer i hele verden sidste år.

- "Barbie Girl" har allerede formået at optræde på samtlige hitlister, som Koda har udgivet gennem tiden, men i år er de strøget helt til tops, og lur mig, om de ikke bliver der de næste par år, siger Loui Törnqvist.

Koda er en musikrettighedsorganisation, der arbejder for, at komponister, sangskrivere og musikforlag får betaling for deres musiknumre.

/ritzau/