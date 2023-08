Tøfting erkender skub: Kan fortsætte som ekspert på Viaplay

Stig Tøfting erkender, at han har skubbet til en person i en "tumult-episode" i Vejle, men afviser at have slået ham.

Det skriver den tidligere professionelle fodboldspiller i en udtalelse.

Her fremgår det samtidig, at han ifølge sportschef hos Viaplay Danmark, Benjamin Munk Lund, kan fortsætte som fodboldekspert hos Viaplay.

Sportschefen skriver, at han har undersøgt episoden, som først blev omtalt i Vejle Amts Folkeblad torsdag.

Den skulle være sket efter en koncert med Thomas Helmig til Rock i Byparken i Vejle fredag.

- Det giver mig billedet af en tumult-episode, som Stig Tøfting set fra min stol optimalt set havde undgået, men som han desværre havnede i. Men med den viden, jeg her og nu har om episoden, så gør jeg ikke mere ved den, skriver Benjamin Munk Lund.

Han skriver desuden, at han har set en besked, hvor den person, som Stig Tøfting har været i tumult med, skriver, at han ikke er blevet slået.

Ifølge Mette Kier, direktør i Vejle Musikteater, som arrangerer Rock i Byparken, slog Stig Tøfting en person flere gange i ansigtet.

Hun overværede ikke selv episoden, men har fået den genfortalt af det sikkerhedsfirma, som stod for sikkerheden.

Det fortæller hun til Vejle Amts Folkeblad.

Over for mediet afviste Stig Tøfting dog, at kende noget til episoden.

Ifølge Tøfting selv har han efterfølgende været i kontakt med den person, som han har været i tumult med.

- Han har ikke noget ønske om, at der skal laves en sag ud af det, det har jeg heller ikke. Og vi har givet hinanden håndslag på, at sagen er ude af verden, skriver Stig Tøfting.

Stig Tøfting er især kendt for sin tid som spiller i AGF. Han opnåede dog også flere udlandsophold - blandt andet i Hamburger SV og Bolton. Det blev desuden til 41 landskampe for Danmark.

Tøfting er tidligere dømt for vold. I 2002 blev han idømt fire måneders ubetinget fængsel for vold mod en køkkenchef og en bestyrer på en café i København.

