Togproblemer fortsætter onsdag efter arbejdsnedlæggelse

Der er fra morgenstunden onsdag igen omfattende forstyrrelser i afviklingen af togtrafikken.

- Togaflysninger og kortere tog på flere strækninger på grund af akut mangel på køreklare togsæt efter arbejdsnedlæggelsen i går på DSB's værksteder, lyder det.

DSB skriver selv på Twitter, at der onsdag forventes aflysninger og kortere tog på en del strækninger rundt i landet.

- Det skyldes, at vi akut mangler køreklare togsæt efter tirsdagens overenskomststridige arbejdsnedlæggelser på DSB's værksteder, lyder tweetet.

Det gælder især strækningerne Aarhus - Odense - København, Kalundborg - Holbæk - København, Nykøbing Falster - Næstved - København. Helsingør - Nivå - København.

Siden mandag har hele landet været ramt af togaflysninger og -forsinkelser.

Det skyldes en arbejdsnedlæggelse blandt klargøringspersonalet.

- Vi forventer aflysninger, nednormeringer og kortere tog på en del strækninger flere steder i landet i dag. Det skyldes overenskomststridige arbejdsnedlæggelser på DSB's værksteder, oplyste DSB tirsdag.

Fællestillidsmand hos DSB Dan Kirchhoff har tidligere ifølge TV2 Øst forklaret, at medarbejderne mener, at der er lagt op til utilstrækkelige lønforhøjelser i lønforhandlinger.

Det er foreløbig uvist, hvor længe arbejdsnedlæggelsen vil vare.

- Vi ved jo ikke, om håndværkerne møder på arbejde enten senere i dag eller i morgen tidlig. Men selv hvis de gjorde, ville der være et stort efterslæb, sagde DSB's informationschef tirsdag.

DSB har tidligere sagt, at man ikke har planer om konsekvent at indsætte togbusser som erstatning for de togsæt, der holder stille.

/ritzau/