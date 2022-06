Tolkien var ikke kun forfatter. Han var forskeren, der opdagede en helt særlig, glemt historie om Jylland

I sommeren 1916 blev den unge lingvistuddannede J.R.R. Tolkien ligesom hundredtusinder af andre engelske mænd sendt til fronten ved floden Somme i Frankrig, hvor et slag mellem engelske og franske styrker på den ene side og tyske enheder på den anden var under opsejling. På slagets første dag, den 1. juli, døde 60.000 englændere, og frem til 18. november blev mere end 700.000 unge mænd dræbt i slaget ved Somme.

For mange af de overlevende soldater blev oplevelserne i skyttegravene under Første Verdenskrig et så brutalt møde med lidelse og død, at de fuldstændig mistede troen på Gud. Men for Tolkien gik det anderledes.