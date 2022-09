Tom Buk-Swienty genopliver et glemt stykke sønderjysk historie

Det er et gigantisk stykke researcharbejde, forfatteren Tom Buk-Swienty har begået med sin beskrivelse af et glemt stykke sønderjysk historie – og verdenshistorie

Engang fik denne avis den smukke ide at skrive nekrologer også over de "ukendte" døde. Af respekt for det almindelige, men ikke mindre fulde liv, der normalt aldrig finder vej til i avisernes spalter. "Thi under hver gravsten ligger en verdenshistorie", som den tyske digter Heinrich Heine skriver.

I Tom Buk-Swientys nye dokumentariske roman "Safari fra helvede", der udkommer i dag, får man den samme bevægende oplevelse af, at her pustes glemslens støv væk og bliver til liv. Bogen bygger på autentiske kilder, der nu mere end 100 år senere hentes frem fra arkiver, dagbøger, arkivalier og erindringsbøger. Og gennem disse liv får vi en verdenshistorie – i alle betydninger af ordet.