Tom Cruise er flyvende i ny "Top Gun”-film

I den amerikanske selvfortælling kæmper såvel folket som eneren for det gode, det sande, det frie. Og alt dette kommer tydeligt til udtryk i Hollywood-film som Tony Scotts "Top Gun" fra 1986, der er en testosterontung, varmeflimrende blockbuster om Pete "Maverick" Mitchell – spillet af en ung Tom Cruise – som uddanner sig til jagerpilot, bekriger russere i luften, mister sin wingman "Goose" og møder kærligheden til tonerne af Berlins "Take My Breath Away".

Den glædelige og overraskende nyhed er, at Joseph Kosinskis opfølger, "Top Gun: Maverick", nok er en lige så mytologiserende historie om amerikanerne og deres militær, men altså også velfortalt, i besiddelse af en vis dybde og selvironi, og spækket med svimlende kampfly-scener.