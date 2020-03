Tom Hanks er blevet udskrevet efter coronaindlæggelse

Skuespillerparret Tom Hanks og Rita Wilson er i øjeblikket i Australien, hvor de har fået coronavirus.

Den amerikanske skuespiller Tom Hanks er blevet udskrevet fra det australske hospital, hvor han har været i isolation, efter at han blev testet positiv for coronavirus i sidste uge.

Hans kone, sangerinde og skuespiller Rita Wilson, er fortsat indlagt på hospitalet.

Tom Hanks var på filmoptagelser nær den australske Gold Coast, da han og konen fik konstateret coronavirus.

Wilson havde afholdt koncerter i Sydney og Brisbane, forinden hun blev testet positiv smittebærer.

Australske myndigheder har sporet parrets gøren og laden for at identificere andre personer, der kan være smittede.

Mens parret har været indlagt, har Tom Hanks løbende opdateret sine følgere på Instagram. Blandt andet har den 63-årige skuespiller skrevet:

- Hej folkens. Rita Wilson og jeg vil gerne takke alle her Down Under, som tager sig så godt af os. Vi har Covid-19 og er i isolation, så vi ikke smitter andre. Der er mennesker, der kan blive alvorligt syge af virussen.

- Vi tager det én dag ad gangen. Vi kan alle gøre noget for at komme igennem det her, nemlig at følge eksperternes råd og passe på os selv og hinanden, ikke?

Ifølge Hollywood-mediet Deadline er Tom Hanks i gang med optagelser i Australien på en unavngivne film om Elvis Presley for Warners Brothers af instruktør Baz Luhrmanns.

I filmen spiller Tom Hanks Elvis' mangeårige manager Tom Parker.

Den amerikanske skuespiller er især kendt for sine hovedroller i "Forrest Gump", "Saving Private Ryan" og "Cast Away".

Hans hustru, Rita Wilson, er også skuespiller, og har blandt andet medvirket i HBO-serien "Girls" samt filmene "Runaway Bride" og "Sleepless in Seattle", hvor Tom Hanks spiller den mandlige hovedrolle.

