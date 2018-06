Topdesigneren Kate Spade er fundet død

Anonyme politikilder oplyser, at designer Kate Spade tilsyneladende har begået selvmord.

Den 55-årige designer Kate Spade er tirsdag ifølge anonyme politikilder blevet fundet død, skriver nyhedsbureauet AP.

Kate Spade blev fundet i sin lejlighed i New York. Ifølge kilderne er der tilsyneladende tale om et selvmord.

At kilderne tror, at designeren har begået selvmord, skyldes dels måden, hvorpå Kate Spade har mistet livet, samt en besked fundet i lejligheden, der tilsyneladende er et selvmordsbrev.

Politikilderne har ikke tilladelse til at dele informationen og optræder derfor anonymt ifølge AP.

Den 55-årige designer blev i 1990'erne kendt for en kollektion af håndtasker. Siden er hendes modevirksomhed vokset stødt og har i dag over 140 butikker i USA samt mere end 175 i udlandet.

/ritzau/