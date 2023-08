Topminister lover at passe på tilfangetagen præsident i Niger

Kupmagerne i Niger har ikke til hensigt at gøre skade på landets tilfangetagne præsident, Mohamed Bazoum.

Det siger Ali Lamine Zeine, som militærjuntaen har indsat som premierminister, efter at Bazoum blev fjernet fra magten og taget til fange.

Det skriver avisen The New York Times.

- Der vil ikke ske noget med ham, for vi har ikke tradition for vold i Niger, siger Ali Lamine Zeine til The New York Times.

26. juli blev Mohamed Bazoum tvunget fra magten i Niger ved et kup, hvor landets nationalgarde proklamerede på nationalt fjernsyn, at den havde overtaget magten med landet og dets statslige institutioner.

Ifølge The New York Times har militærjuntaen truet med at slå Bazoum ihjel, hvis Nigers vestafrikanske lande går ind i landet militært.

Kommentaren om, at der ikke er tradition for at bruge vold i Niger, stemmer ikke overens med virkeligheden.

Blandt andet blev landets daværende præsident, Ibrahim Bare Mainassara, i 1999 dræbt ved et attentat, påpeger The New York Times.

En række vestafrikanske lande, der udgør sammenslutningen Ecowas, har advaret om, at de vil intervenere militært i Niger, hvis ikke kupmagerne trækker sig og lader Mohamed Bazoum komme tilbage på sit kontor.

Det er uklart, hvor megen magt Ali Lamine Zeine har. Han er civil og er ikke selv én af dem, der gennemførte militærkuppet. Han er uddannet økonom og var Nigers finansminister i 00'erne.

De to højst rangerende ministre i Zeines regering, henholdsvis forsvars- og indenrigsministeren, stod til gengæld begge i spidsen for militærkuppet.

Ud over at love, at kupmagerne ikke vil gøre skade på Mohames Bazoum, siger han også til The New York Times, at det nye styre ikke vil tillade Wagner-gruppen af få fodfæste i landet.

Der er fra flere sider i Vesten ytret bekymring for, at de nye magthavere i Niger kan finde på at samarbejde med den russiske lejehær. Noget lignende er sket i nabolandet Mali

