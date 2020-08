Topproducere forlader omstridt talkshow efter alvorlige anklager

Uroen omkring det populære amerikanske talkshow "Ellen" fortsætter. Mandag forlod tre topproducere showet.

Tre topproducere har forladt det populære amerikanske talkshow "Ellen", efter at en intern undersøgelse har efterforsket anklager om mobning, racisme og sexchikane mod dem.

Det oplyser tv-selskabet Warner Bros., der producerer showet, mandag i en meddelelse.

Afgangene kommer efter uger med uro i kulisserne.

Uroen skyldes blandt andet, at værten Ellen DeGeneres er blevet beskyldt for at opføre sig ondskabsfuldt over for sine ansatte.

Det står i kontrast til showets offentlige budskab om at "sprede kærlighed og glæde".

Beskyldningerne mod DeGeneres har blandt andet ført til en kampagne på sociale medier, hvor folk har opfordret showet til at udskifte hende.

Omvendt har flere kendte amerikanske kunstnere offentligt givet deres støtte til den kvindelige komiker.

Ifølge mediet Variety holdt 62-årige DeGeneres mandag en følelsesladet og undskyldende tale til sit personale over videoappen Zoom.

Mediet citerer flere kilder for at sige, at DeGeneres fortalte sit personale, at hun "ikke er perfekt", og at det har været "hjerteskærende" for hende at læse beskyldningerne om den dårlige atmosfære bag scenen.

Beskyldningerne om et fjendtlig arbejdsmiljø dukkede første gang i juli.

Her fortalte flere tidligere medarbejdere om problemet til mediet Buzzfeed.

På daværende tidspunkt svarede Warner Bros., at det ville undersøge beskyldningerne og foretage personaleændringer.

"The Ellen DeGeneres" show har vundet adskillige priser, siden det første gang blev vist i 2003.

Ellen DeGeneres er også flere gange blevet kåret som en af amerikanernes yndlings tv-værter.

