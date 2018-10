Toto fejrer 40 års jubilæum og slår vejen forbi Aarhus

Amerikanske Toto spiller i Ceres Park i Aarhus 23. juni. Det bliver bandets eneste koncert i Danmark i 2019.

Det amerikanske band Toto spiller koncert i Aarhus i 2019.

Bandet fejrer sit 40 års jubilæum, og i den forbindelse lægger det vejen forbi Ceres Arena i Aarhus.

Det sker den 23. juni. Koncerten bliver den eneste, som Toto giver i Danmark i 2019. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Bandet har fejret sit jubilæum med et nyt album "40 Trips Around The Sun" samt en verdensturné af samme navn.

Eventchefen hos Ceres Park og Arena er glad og stolt over, at bandet kommer til Aarhus.

- Det vidner om, at vi er en koncertby med stor betydning, når der skal planlægges turné hos de største internationale artister, siger eventchef i Ceres Park og Arena Hanne Bisbo Stadsgaard.

- Og vi glæder og meget til at præsentere Toto for deres østjyske fans og naturligvis også for resten af Danmark - det bliver en fantastisk aften i Ceres Arena.

Turnéen sendte gruppen forbi Forum i København i februar. Det var en koncert, som Gaffas anmelder gav fine ord med på vejen.

Det er 40 år siden, at bandet udgav sit første album, der hed Toto.

På den plade endte gruppens første store hit "Hold the line". Årene efter fulgte flere plader, og bandet har også lavet "Africa" og "Rosanna".

Gruppen har i sine mange år haft udskiftning af medlemmer. Sanger og guitarist Steve Lukather samt sanger og keyboardspiller David Paich er de to eneste, der har været med på alle albummet.

Sammen med de to udgør keyboardspiller Steve Porcaro og sanger Joseph Williams gruppen.

Bandet har solgt over 40 millioner album og vundet flere Grammyer.

/ritzau/