Trafikråd frygter flere spritbilister denne sommer

Sidste sommer blev der i gennemsnit sigtet 18 personer om dagen for spritkørsel. Det frygtes at stige i år.

En restriktionsfri sommer med fester og festivaler får politiet og Rådet for Sikker Trafik til at frygte, at flere sætter sig bag rattet med en øl for meget i blodet.

Derfor sætter landets politikredse fra mandag og seks uger frem ekstra fokus på at tjekke bilisternes promiller.

Sommeren er i forvejen en af de perioder af året, hvor der sker flest spritulykker.

Sidste år blev der i gennemsnit sigtet 18 personer om dagen for spritkørsel i juni og juli, men i år frygter Rådet for Sikker Trafik, at det tal kan blive endnu højere.

- Vi har haft to år med corona, og nu har vi en sommer uden restriktioner med rigtig mange festivaler, byfester og havnefester.

- Vi er bekymret for, at man er ude og får lidt at drikke, bliver grebet af den gode stemning og ender med at træffe en dum beslutning om at køre hjem, siger Morten Wehner, seniorprojektleder, Rådet for Sikker Trafik.

En af de politikredse, hvor der blev rejst flest sigtelser for spritkørsel sidste år, var Midt- og Vestjylland.

Her registrerede man 172 sigtelser. I de omkringliggende kredse blev der til sammenligning registreret 113 i Østjylland og 141 i Nordjylland, mens Københavns Politi sigtede 181 for spritkørsel.

Ifølge seniorprojektlederen er der flere faktorer, der spiller ind i forhold til sigtelser, såsom hvor tit politiet tjekker for spritkørsel.

Uanset hvad opfordrer Rådet for Sikker Trafik, at man lader bilen stå, hvis man er i tvivl om, hvorvidt man har drukket for meget til at køre.

- Man gambler ikke blot med sin egen og andres sikkerhed, men også med sit eget kørekort, siger Morten Wehner.

Ifølge seniorprojektleder Morten Wehner er der flere gode råd til at undgå at sætte sig bag rattet med en promille.

- Vi opfordrer til, at man på forhånd aftaler, hvem der kører, eller hvordan man kommer hjem. Derudover bør man også sige fra over for spritkørsel og stoppe andre, der er ved at gøre det, siger han.

/ritzau/