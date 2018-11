Tragedie på havet og mediestorm mod Indre Mission

5 stjerner

Jens Kristian Lings sætter den megen omtale, som en 125 år gammel tragedie fik, ind i et særdeles relevant medieperspektiv

Journalisten havde brug for et uvejr i sin reportage. Og så indførte han det. Om det havde fundet sted, var uden betydning. Sandheden måtte gerne ofres til fordel for det stemningsmaleri, han ønskede at brede ud for læserne.

Dette glimt af, hvordan den legendariske Politiken-journalist Henrik Cavling kunne arbejde, giver Jens Kristian Lings i sin fortjenstfulde bog ”Himmel og hav og Harboør. Drukneulykken 1893”. I næste uge, den 21. november, er det 125 år siden, ulykken skete. 26 fiskere fra Harboøre omkom. Tragedien fik massiv omtale i pressen, både i den lokale og den landsdækkende. Men der var stor forskel på, hvordan de to medvirkende missionspræsters begravelsestaler blev refereret. Artiklerne i de store aviser rejste med deres forargelse over præsterne – ”to uhyggelige Fanatikere” – en mediestorm mod Indre Mission.

Lings’ bog er en demonstration af, hvor forskelligt medierne kan forholde sig til det samme stof. Noget, som han giver læserne mulighed for selv at opleve, idet han har valgt at bringe praktisk talt alle artikler om ulykken og begravelsen fra Lemvig Avis og Politiken – fra ulykkesdagen frem til nytåret. Den førstes redaktion regnedes for at være missionsk, mens Politiken var knyttet til naturalismen. Samme år, 1884, som Politiken stiftedes af Viggo Hørup og Edvard Brandes, byggedes i Harboøre mis- sionshuset, der blev overdraget gældfrit til Indre Mission.

Med indsigt skal fordomme bekæmpes – det kunne være mottoet for ”Himmel og hav og Harboør”. Lings har leveret et betydningsfuldt og velgennemført forsøg på ”at anskue det åndelige liv på Harboør ud fra en langt mere nuancerert synsvinkel end den, som blandt andre og måske især journalisten ’Ignotus’ (det vil sige Henrik Cavling, red.) skabte ud fra sin overbevisning, og som er blevet gentaget så mange gange i litteraturen og cementeret så grundigt, at den lige siden har domineret al omtale af livet på det sted, hvor himmel og hav ganske naturligt blev knyttet uløseligt sammen med stednavnet Harboør”.