Transformation med respekt for traditionen

6 stjerner

Bevaring, genbrug og forandring har været nøgleordene i ombygningen af Ny Carlsbergfondets domicil i den gamle bryggergård i det indre København. Det fremstår nu som en moderne arbejdsplads, som spejler det gavmilde kunstfonds ønske om transparens, viser en ny, smuk bog

I 1826 erhvervede Chresten Jacobsen matriklen Brolæggerstræde 5 i København K. Her havde der været bryghus siden 1600-tallet, men i 1795 var bryggergården brændt ned, og efterfølgende opførtes nye bygninger i klassicistisk borgerstil. Disse bygninger står endnu, og her blev grundlæggeren af Carlsberg, J.C. Jacobsen, født, såvel som hans søn, kunstelskeren Carl Jacobsen. Her bryggede man øl frem til 1847, hvorefter J.C. Jacobsen flyttede først bryggeriet og senere familien ud til Valby. Og siden skrev bryggeriet historie.

Da familien havde så stor veneration for den gamle bryggergård, undlod man at sælge den og omdannede den i stedet til andre formål, blandt andet udlejning af en del af bygningskomplekset til beboelsesejendomme i en tid med boligmangel. I 1914 skænkede brygger Carl Jacobsen bygningerne til Ny Carlsbergfondet, der dog først flyttede ind her i 1970’erne efter en gennemgribende ombygning ved arkitekten Vilhelm Wohlert og med Kaare Klint som møbeldesigner.

Ikke færre end tre ombygninger har fundet sted i løbet af 1900-tallet, og nu har man så gennemført den fjerde. I den nye bog, som er udkommet på feinschmecker-forlaget Wunderbuch, gennemgås bygningernes historie med fokus på denne seneste ombygning. Den spændende transformation underkastes detaljeret granskning af arkitektur- og designhistorikeren Lars Dybdahl.

Den seneste modernisering har resulteret i en perle af et bygningskompleks, hvor nøgleordene har været lys og transparens og ypperlige, miljøvenlige materialer. Oregonpinetræ og lysegråt linoleum går igen. Møblerne ved designduoen Salto & Sigsgaard, der blandt andet har haft en særdeles heldig hånd med FN’s Formynderrådssal i New York, er tvistet i en lys og nordisk retning.