Travis Scott undgår straffesag for koncerttragedie fra 2021

Den amerikanske rapper og producer Travis Scott skal ikke tiltales i en straffesag i forbindelse med en koncert i Houston i 2021, hvor ti personer blev mast ihjel, og mange andre kom til skade.

Det har en storjury i Houston, som ligger i den amerikanske delstat Texas, afgjort torsdag.

Det bekræfter Scotts advokat, Kent Schaffer, over for nyhedsbureauet AP.

Storjuryers opgave er at vurdere bevismaterialet i en potentiel straffesag og beslutte, om det er tilstrækkeligt til at føre en sag ved retten mod en person.

Storjuryen i denne sag har blandt andet set på Travis Scotts rolle i planlægningen af koncerten, der efter tragedien fik kritik for at have slækket på sikkerheden.

Men der er altså ikke fundet grundlag for en straffesag, siger Kent Schaffer.

- Han (Travis Scott, red.) opfordrede aldrig nogen til at gøre noget, som resulterede i, at andre kom til skade, siger Schaffer til AP og kalder afgørelsen fra storjuryen "en stor lettelse".

Fem andre undgår ifølge nyhedsbureauet Reuters også tiltale. Det er blandt andre Brent Silberstein, som er festivalmanager for firmaet Live Nation, der arrangerede koncerten for Travis Scott.

- Brent gjorde alt, hvad han kunne, for at gennemføre en sikker festival, siger hans advokat, Christopher Downey, til Reuters.

Ti mennesker, heriblandt en tiårig dreng, mistede livet, da et enormt publikum begyndte at skubbe fremad mod scenen, da Travis Scott gik på til Astroworld-koncerten i Houston.

Sagen udløste ifølge Reuters et hav af søgsmål mod Travis Scott og arrangørerne af koncerten, Live Nation.

Ifølge dem var det tusindvis af personer, som kom til skade under hændelsen.

Sagsøgerne hævder, at Travis Scott og Live Nation med vilje lukkede alt for mange mennesker ind til koncerten, selv om de godt vidste, at det var farligt.

Rapperen og arrangørerne ville gerne have, at det så ud, som om fansene stod som sild i en tønde for at se Travis Scott, hævdes det i søgsmålene.

