Tre danske film er valgt til kapløb om oscarindstilling

Dansk filminstitut har valgt "Shorta", "Druk" og "En helt almindelig familie" til opløb om oscarindstilling.

Det oplyser Det Danske Filminstitut mandag.

De tre film dyster om at blive den danske film, der skal indstilles som det danske bud på en oscarnominering i kategorien Bedste Internationale Film.

ifølge Claus Ladegaard, der er direktør for Det Danske Filminstitut og formand for komitéen, har det ikke været nogen nem opgave at vælge.

- Vores opgave i den danske komité er at vælge de tre film, som vi mener, har de bedste chancer for at komme langt i oscarkapløbet.

- Det var ikke nogen nem opgave med de mange markante titler det seneste år. De tre kandidater havde alle en flot start på de store festivaler i Rotterdam, Cannes og Venedig, og anmelderne herhjemme og internationalt har været begejstrede, siger Claus Ladegaard i en pressemeddelelse.

Der er dog stadig et stykke vej til, at en af filmene kan modtage den eftertragtede guldstatuette 25. april næste år.

Komitéen, der består af repræsentanter fra filmbranchen og filminstituttet, træffer 18. november den endelige afgørelse om, hvilken af de tre film der bliver den danske oscarindstilling.

/ritzau/