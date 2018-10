Tre danske legender lever på bogsiderne

4 stjerner

Forlaget Lindhardt og Ringhof har indledt en serie, der er tænkt som ”komprimeret klassisk dannelse”. Projektet kommer fint fra start

Om ikke andet har forfatteren Tove Ditlevsen (1917-1976), dramatikeren og præsten Kaj Munk (1898-1944) samt fysikeren og naturvidenskabsmanden Niels Bohr (1885-1962) det tilfælles, at de alle kan præsenteres som ”danske legender”. En betegnelse, der er titlen på en ny serie lanceret af forlaget Lindhardt og Ringhof med det formål at berette om kendte danske personligheder og deres betydning for landets historie.

Som i de foreliggende tre første bind sker det i en koncentreret og lettilgængelig form – specielt hvad Niels Bohr angår, indebærer det sidste dog visse vanskeligheder. Serien er tænkt som ”komprimeret klassisk dannelse” og som ”en maggi- terning af viden” – ud fra en forestilling om, at tidens travle danskere ikke har tid til at læse store biografier. Men i øvrigt viser bøgerne, at kortformen ikke er ensbetydende med overfladiskhed, men tværtimod kan skærpe opmærksomheden over for, hvad der er væsentligt.

De to involverede skribenter, der begge er gode formidlere, er gået til sagen med engagement og fængende veloplagthed. Det er journalist Anne-Sofie Storm Wesche (født 1973), der har skrevet ”Tove Ditlevsen. Et portræt” og ”Niels Bohr. Et portræt”, mens forfatter, oversætter og sangskriver Brian Dan Christensen (født 1970) er manden bag ”Kaj Munk. Et portræt”.

Bøgerne indledes alle med en sammenfattende karakteristik af hovedpersonen. Derefter oprulles forhistorien. Og i alle tre tilfælde lægges der vægt ikke alene på at åbne til de pågældendes tankeverden, men også på at give læseren et indtryk af dem som hverdagsmennesker. Det er med til at gøre legenderne levende og nærværende. For eksempel glimtene af Munk som spasmager: ”Under en jagttur affyrede han engang sin riffel op i luften, og da de andre kom for at se, hvad han havde skudt, lå der et glansbillede af en engel ved hans fødder”.

Noget andet, der kendetegner bøgerne, er valget af rammende citater – der ofte siger mere, end de fylder.

Om Tove Ditlevsen skriver Anne-Sofie Storm Wesche med fuld ret, at hendes ”forfatterskab er en fortælling om ét eneste liv – en fortælling, der bygger på ét menneskes barndom, ungdom og voksenliv, nemlig hendes eget, og alle hendes romaner, noveller og digte er vokset frem af hendes egne oplevelser, drømme og erfaringer”. Dermed argumenterer hun indirekte for berettigelsen af sin biografiske metode. Wesche går ikke langt ind i de enkelte værker, men lægger den virkelighed frem, der er deres forudsætning.