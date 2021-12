Tre fremragende musikere gør det umuligt ikke at svømme i russisk vemod

Orchid Classics har netop udsendt en aldeles glimrende cd med russiske klavertrioer. Først får vi et ungdoms-arbejde af Dmitrij Sjostakovitj (1906-1975), der senere i sin karriere skulle blive Sovjetunionens førende komponist. Hans klavertrio opus 1 i c-mol er imidlertid et ungdomsarbejde, komponeret i 1923, da han under et kur-ophold på Krim blev forelsket i en vis Tatjana Glivenko – og at han kaldte sit godt 12 minutter lange stykke ­”Poème”, forstår man til fulde, når man hører indspilningen med Trio con Brio, hvor Soo-Kyung Hongs skønne cellospil synes at give mæle til teenagerens betagelse af den skønne ­Tatjana.

Anton Arenskij (1861-1906) tilhørte generationen af senromantikere, og i hans klavertrio nummer 1 i d-mol kan man i alle fire satser fornemme Tjajkovskijs ånd svæve over vandene. Det 30 minutter lange værk fra 1894 gør uvilkårligt lytteren nysgerrig efter at høre mere af denne begavede komponist, som også var påvirket af sin lærer på konservatoriet i Sankt Petersborg: ingen ringere end Nikolaj Rimskij-Korsakov. Nogle musik­skribenter har stemplet Arenskijs kammermusik som værende ”too pretty” (for nydelig), men når jeg hører tre så fremragende musikere som Soo-Jin Hong, Soo-Kyung Hong og Jens Elvekjær fortolke denne trio, er det mig umuligt ikke at svømme hen – ak ja, denne russiske vemod.

En næsten lige så lang trio af Sjostakovitj, hans opus 67 i e-mol fra krigsåret 1944, bringer os over i en ganske anden sfære, men også her sidder fortolkningen lige i skabet. Det er i lange passager skarp sovs, men hvilken begavet komponist og hvilken fremragende fortolkning!

