Tre partier trækker sig fra forhandlinger om medieforlig

Enhedslisten, De Radikale og Alternativet er ude af forhandlingerne om et medieforlig, oplyser de.

Enhedslisten, De Radikale og Alternativet siger nej tak til et ultimatum fra kulturminister Mette Bock (LA) i medieforhandlingerne.

Ministeren har krævet, at de andre partier inden tirsdag klokken 18 melder tilbage, om de kan acceptere en ny økonomisk ramme for medieforliget.

Og det kan de tre partier altså ikke, fremgår det af en fælles pressemeddelelse.

- Vores partier har hele tiden ønsket en bred medieaftale og forhandler gerne videre, skriver de.

- Men vi er også enige om, at svaret på presset fra internationale mediegiganter og fake news ikke er en forringelse af et dansksproget og danskproduceret public service-udbud.

Regeringen fastholder en besparelse på 20 procent på DR, som man oprindeligt spillede ud med. Men regeringen lægger op til at frigøre 380 millioner kroner til den såkaldte public service-pulje.

Det er den økonomiske ramme, som de tre partier har takket nej til.

Enhedslistens medieordfører, Søren Søndergaard, mener, at regeringens besparelser vil gå voldsomt ud over danskproducerede og dansksprogede udsendelser.

- Det kommer hele familien Danmark til at mærke, mener Søren Søndergaard.

- Hvis ministeren holder fast i dette, håber vi, at en samlet opposition vil afvise forliget og i stedet indgå en ny medieaftale efter det kommende valg.

Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, mener, at regeringen lægger op til en "udsultning og privatisering" af centrale medieinstitutioner.

- Det vil vi ikke vil være med til i en tid præget af falske nyheder og medier, der bugner af tomme underholdningskalorier, lyder det i en kommentar fra Elbæk.

Ifølge De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, ville partiet ikke tvinges til at gennemføre besparelserne på DR efter et valg.

- Vi vil hverken eje eller have regeringen og Dansk Folkepartis massive besparelser på DR, siger han.

- Og da regeringen har insisteret på, at vi heller ikke efter et valg må tilføje DR nye midler, så man kan genoprette efter det massive besparelsesridt over for public service, som er planlagt, kunne enderne ikke mødes.

