Tre spanske turister er blandt skuddræbte i afghansk provins

Tre spanske turister er blandt fire dræbte i en skudepisode i den afghanske provins Bamiyan.

Det meddeler Spaniens udenrigsministerium.

Den fjerde dræbte er afghansk statsborger. Desuden blev flere personer såret i angrebet, herunder en spansk statsborger.

Skudepisoden skete fredag aften.

Abdul Mateen Qani, som er talsperson for Afghanistans indenrigsministerium, har bekræftet, at fire personer er blevet dræbt af skud i Bamiyan fredag aften.

Yderligere fire udenlandske statsborgere og tre afghanere blev såret i angrebet, lyder det fra talspersonen.

Ifølge foreløbige oplysninger fra hospitalskilder er de sårede fra Norge, Australien, Litauen og Spanien.

Afghanske sikkerhedsstyrker har ifølge Abdul Mateen Qani anholdt fire personer i forbindelse med angrebet. Han oplyser ikke, om der har været en eller flere personer, der har skudt.

I et opslag på det sociale medie X sender den spanske premierminister, Pedro Sánchez, sine tanker til de dræbtes familier og venner.

- Overvældet af nyhederne om drabet på spanske turister i Afghanistan. Jeg følger situationen meget tæt, lyder det fra den spanske premierminister.

Bamiyan-provinsen ligger midt i Afghanistan. Området er især kendt for to Buddha-statuer, som blev delvist hugget ud af en bjergside.

Statuerne blev skabt i det sjette århundrede.

De var henholdsvis 35 og 53 meter høje og var på Unescos verdensarvsliste, inden de blev sprængt i stykker af Taliban-bevægelsen i 2001.

Samme år blev Taliban fjernet fra magten af USA og landets allierede, der kort forinden havde påbegyndt en krig mod Taliban-styret.

Siden 2021 har Taliban dog været tilbage ved magten i Afghanistan igen.

I en udtalelse fra Abdul Mateen Qani lyder det, at Taliban-regeringen fordømmer angrebet og udtrykker "dybe følelser over for ofrenes familier og forsikrer, at alle de kriminelle vil blive fundet og straffet".

Ifølge AFP har dødelige angreb på turister været sjældne, siden Taliban vendte tilbage til magten i Afghanistan.

