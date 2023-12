Tre tilbageholdt for fyrværkeriovertrædelser før fodboldkamp

Optakten til tirsdagens Champions League-fodboldkamp mellem FC København og Galatasaray er overordnet set forløbet fint for politiet.

Sådan lyder det fra Jesper Bangsgaard, som er vicepolitiinspektør hos Københavns Politi.

- Det er gået stort set, som vi havde kunnet håbe på. Der har ikke været nogle voldelige konfrontationer mellem de to grupperinger. FCK-tilhængerne har vi stort set ikke bemærket i bybilledet, siger han.

Tilhængere af det tyrkiske udehold Galatasaray gik tirsdag aften fanmarch igennem København forud for kampen.

I forbindelse med marchen blev tre personer tilbageholdt for at overtræde fyrværkeriloven, lyder det fra vicepolitiinspektøren.

- I forbindelse med at man kommer ud til Parken, så er der et par stykker, der fandt ud af, at deres billetter ikke duede, og de prøvede så at komme ind på anden vis. Det er de også blevet tilbageholdt for og får en bøde for, siger Jesper Bangsgaard.

Tirsdagens kamp er den sidste gruppespilskamp i Champions League. Vinderen går derfor videre.

I sidste uge varslede Københavns Politi i en pressemeddelelse, at der ville blive oprettet en midlertidig skærpet strafzone omkring Parken ved kampen.

Det medfører, at straffen kan stige til det dobbelte for visse typer af kriminalitet.

Eksempler kan være vold, hærværk og grov forstyrrelse af den offentlige orden.

Strafzonen gælder ifølge pressemeddelelsen ind til klokken 03.00 natten til onsdag.

/ritzau/