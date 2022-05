Generelt er lederne af danske museer mænd - men ikke på kunstmuseerne, hvor langt de fleste er kvinder. Eksperter peger på, at forklaringen skal findes i kønsfordelingen på kunsthistoriestudier - og at de største museer fortsat ledes af mænd

Tre ud af fire direktører for danske kunstmuseer er kvinder

Forleden blev det offentliggjort, at Marie Nipper, som tidligere var leder af Copenhagen Contemporary, overtager posten som direktør for kunstmuseet ARKEN. Og når hun den 1. august overtager posten fra den afgående direktør Christian Gethe, bekræfter det en tendens til, at kvinder indtager toppen af de danske kunstmuseer.

Af de 30 statslige og statsanerkendte kunstmuseer, altså de som får støtte i henhold til museumsloven, har 22 en kvindelig direktør. Det svarer til, at tre ud af fire kunstmuseumsdirektører er kvinder. Af samtlige 102 statslige og statsanerkendte museer har 46 en kvindelig direktør, altså lidt under halvdelen. Og hvad angår kulturhistoriske museer, er tre ud af fire direktører mænd.