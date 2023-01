Tredobling af klager over teknik: Uacceptabelt mange udfald på P1, siger lytter

Er man bare en moderat forbruger af DR’s radiokanaler, er man ved at være bekendt med metoder til at styrke signalet på en mobiltelefon. Interviewpersoner på telefonforbindelser bliver bedt om at kaste telefonen i vejret, gå over til et vindue eller ringe op igen for at styrke en svag forbindelse til radiostudiet.

Men det er ikke kun telefonforbindelserne, man af og til bøvler med i radioen. Indimellem forsvinder signalet helt, andre gange er lydniveauerne skæve, og af og til kommer værterne til at afspille det forkerte lydklip.