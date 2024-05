Trine Dyrholm: Det var magisk at vise film i Cannes

Onsdag blev den danske film "Pigen med nålen" vist ved den prestigefyldte Cannes Film Festival. Og det var en magisk oplevelse.

Det fortæller skuespiller Trine Dyrholm, der spiller en fremtrædende rolle i filmen.

- Det var en kæmpe oplevelse at se filmen inde i salen i går. Der var 2000 mennesker og vi fik stående bifald. Det var meget rørende, siger hun.

Publikum kvitterede med at klappe i seks minutter, da filmen var slut.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er en film, som man ikke bare hujer af lige med det samme. Den er meget kompleks og mørk, så da filmen var helt færdig, var der stille, men så klappede folk, og det blev bare ved, siger Trine Dyrholm.

Det er anden gang at Trine Dyrholm er med til filmfestivalen i Cannes. Første gang var i 1998 med filmen "Festen", der er instrueret af Thomas Vinterberg.

- Det er en sjældenhed i karrieren at være med til de her festivaler, så jeg føler mig meget privilegeret over, at være med i Cannes for anden gang, siger skuespilleren.

"Pigen med nålen" er instrueret af Magnus von Horn og bygger på historien om den danske seriemorder Dagmar Overbye. Fra 1913 og syv år frem dræbte hun en række spædbørn, der var født uden for ægteskab.

Trine Dyrholm spiller Dagmar Overbye, mens Vic Carmen Sonne spiller den unge fabriksarbejder Karoline, der møder Dagmar, da hun bliver arbejdsløs, forladt og gravid.

Artiklen fortsætter under annoncen

Filmen er den første dansksprogede film i hovedkonkurrencen i Cannes siden Thomas Vinterbergs "Jagten" fra 2012.

Om det bliver "Pigen med nålen", der ender med at løbe med Guldpalmen, vil Trine Dyrholm ikke spå om.

- Men det ville da være fantastisk, hvis vi vandt, og jeg ønsker det virkelig for Magnus (von Horn, red.). Han holdt en tale i går inden visningen, og der sagde han: ”Vi har allerede vundet”. Og det er også sådan jeg har det, siger hun.

"Pigen med nålen" får dansk biografpremiere 5. september.

/ritzau/