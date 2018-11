Hanne Richardt Beck gør et prisværdigt forsøg på at forklare, hvilken tid vi lever i

4 stjerner

Tidsbilleder og personskildringer krydser hinanden i Hanne Richardt Becks nye roman, der beskriver de seneste fire årtiers danmarkshistorie

For enden af perronen på Nørreport Station står en mand sidst i fyrrerne og er parat til at kaste sig ud foran toget og tage sit eget liv. Han vil ikke mere. Han kan ikke holde sig selv ud – og det er der god grund til, for han svigter ikke bare sig selv, men også sine nærmeste gang på gang. Han kan heller ikke holde tidsånden ud med al dens managementsprog, kommunikationskonsulenter og økonomiske spekulation. Bedre bliver det ikke med Trump som topmålet af tåbelighed.

Manden Peter er dog ikke en klippe af beslutsomhed, men er selv et udtryk for tiden. Han er fordrukken og handlingslammet, og han kan ikke bruge sin vrede over verden til noget som helst andet end destruktiv adfærd. Ligesom de fleste andre personer i Hanne Richardt Becks roman ”For enden af perronen” har han mistet sit moralske kompas – hvis han da nogensinde har haft et, der virkede.

Peter er en ud fire personer, som romanen følger tæt. De tre andre er kvinder, som er mere eller mindre veninder.

De møder hinanden på en katolsk skole i 1982, hvor de er 14 år. Alle er de børn af det forjættende år 1968. Men de har vidt forskellig social baggrund, og det er kun den socialt lavest stillede, Ellen, der har noget forhold til den katolske tro. Det viser sig, efterhånden som romanen skrider frem, at være hende til hjælp og støtte. Hvor de andre farer vild i drømme om at blive kunstnere og gøre karriere eller bare mister grebet om det hele, så kan Ellen trods alt holde sig oprejst og endda have overskud til både at tilgive og hjælpe.