Trods fyldte færger og butikskøer jubler småøer over flere gæster

Gratis færger kan mærkes ude på de danske småøer, og selv om de ekstra feriegæster fylder, er glæden stor.

Øboerne ude på de danske småøer kan "helt bestemt" mærke, at 53 færger i juli er gratis for fodgængere og cyklister som en del af den såkaldte sommerpakke.

Det fortæller Dorthe Winther, som er formand for Sammenslutningen af Danske Småøer, der er en interesseorganisation for 27 danske småøer.

Hun er af den overbevisning, at langt de fleste øboere er glade for de ekstra mange besøgende, selv om det har betydet trængsel på færgerne og længere kø i øernes butikker.

- Når vi når september, er der måske nok nogle, der glæder sig til at blive alene, men man ved også godt, hvorfor folk er der, og hvilken betydning det har for øerne.

- Jeg tror, at man langt hen ad vejen har lært at leve med det, fordi man godt ved, at det er nødvendigt med mange gæster, hvis spisesteder, butikker, overnatningssteder kan overleve og åbne næste år, siger hun.

Nye tal fra Transportministeriet viser, at cirka 83.000 cyklende og gående danskere i juli har sejlet gratis med danske færger.

Det tal er blot for 34 ud af de i alt 56 færger, som har tilmeldt sig ordningen.

Dorthe Winther forklarer, at de fleste øboere er vant til, at sommerferie er lig med ekstra mange besøgende.

- På vores ø Omø siger vi, at det er en luksus at stå i kø, for det betyder, at der er nogle inde og lægge penge, som kan sikre butikkens overlevelse.

- Det blik må vi have på. Måske bliver vi lidt lange i blikket sidst på sæsonen, men sådan er det, siger hun.

/ritzau/