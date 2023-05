Trods nedskydning af missiler efterlyser Ukraine mere luftforsvar

En 100 procent succesrate. Det var resultatet for Ukraine, da man natten til tirsdag nedskød alle de 18 missiler, som Rusland affyrede i et omfattende angreb.

Det siger Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj i en videotransmitteret tale til Europarådet.

Her efterlyser Zelenskyj dog samtidig yderligere militærhjælp fra Vesten.

- For et år siden ville Ukraine ikke have været i stand til at skyde alle Ruslands missiler ned. Men ved det seneste angreb havde vi en 100 procent succesrate, siger Zelenskyj.

Dermed har Ukraine formentlig haft god gavn af det amerikanskfremstillede Patriot-missilsystem. Det er designet til at skyde indkommende missiler ned.

Ifølge både Zelenskyj og den øverste kommandant for den ukrainske hær, Valeriy Zaluzhnyi, lykkedes det derfor også at nedskyde Ruslands nyudviklede, hypersoniske raketter kaldet Kinzhal.

- En 100 procent succes i vores forsvar skal være målet. Vi skal ikke efterlade én procent til vores angriber. Derfor har vi brug for mere luftforsvar, og vi har brug for kampfly, siger Zelenskyj.

/ritzau/